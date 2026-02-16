Омск-Информ
·Общество

В Омской области скоропостижно скончался завотделением больницы

Он проработал в этой должности десятки лет.

Вчера, 15 февраля, в Омской области скончался врач-хирург высшей категории Сапар Игизбаев. Как сообщает Исилькульская ЦРБ, смерть его была скоропостижной. Причина не сообщается.

Отметим, что в Исилькульской ЦРБ медик трудился с 1977 года. С 2000 года работал заведующим хирургическим отделением больницы.

– Он всегда был предан выбранному делу, был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом, – сообщили в ЦРБ.

Ранее сообщалось о кончине бывшего главы горсовета Тары Владимира Казеца.

