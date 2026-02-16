Омичи оставляют в магазинах почти половину зарплаты

В прошлом году оборот розничной торговли достиг 605,8 млрд рублей.

Омскстат представил отчет о состоянии потребительской сферы региона по итогам 2025 года. Согласно статистике, общий оборот розничной торговли достиг 605,8 млрд рублей, что на 3,6 % больше показателей предыдущего года. В среднем каждый житель области тратил в магазинах около 28 тысяч рублей ежемесячно.

Если продажи непродовольственных товаров (одежда, техника, бытовая химия) выросли умеренно – на 2,0 %, то спрос на продукты питания показал более существенный скачок. Оборот пищевых продуктов увеличился на 5,6 %, составив 286,4 млрд рублей. При этом непродовольственный сектор все еще удерживает лидерство в общем объеме продаж с долей в 52,7 %.

Значительный рост продемонстрировала и сфера общественного питания. Омичи стали чаще посещать кафе и рестораны – оборот этого сегмента вырос на 5,5 %, достигнув 43,4 млрд рублей. В среднем на питание вне дома у жителей региона уходило около 2 тыс. рублей в месяц.

Что касается структуры самого рынка, то основными игроками остаются крупные и средние торговые сети (56,4 % оборота). Однако малый бизнес уверенно удерживает свою нишу, обеспечивая более 41 % всех продаж. А вот рынки и ярмарки окончательно ушли на второй план – их доля в общем обороте сократилась до скромных 2 %.

В сфере платных услуг также зафиксирован рост на 2,8 %. Больше всего средств жители области направили на оплату услуг ЖКХ (52,5 млрд рублей), бытовые нужды (30,4 млрд) и медицину (21,2 млрд). В то же время оптовая торговля показала небольшое снижение – ее обороты за год сократились на 0,7 %.

Отметим, что за январь – ноябрь 2025 года средняя заработная плата омичей составляла 70835 рублей. То есть омичи оставляли в магазинах почти половину заработка.