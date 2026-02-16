Роспотребнадзор назвал безопасную порцию блинов на Масленицу

Злоупотреблять традиционным масленичным блюдом не стоит.

Фото: Freepik.com

В России началась масленичная неделя, во время которой многие жители страны будут употреблять значительное количество блинов. Между тем переедание этого традиционного масленичного блюда может привести к проблемам со здоровьем. Безопасную порцию блинов назвали в Роспотребнадзоре.

По данным надзорного ведомства, норма для организма – это не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов. Один тонкий блин содержит около 90–120 килокалорий, а добавка к нему – масло, мед, сметана и т.д. – увеличивает калорийность в 1,5–2 раза. Толстые блины, а также блины с мясной или творожной начинкой еще калорийнее и тяжелее для пищеварения.

– Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция – это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками, – отметили в Роспотребнадзоре.

Что касается детей, то им будет достаточно одного-двух блинов с небольшим количеством сахара и жирных соусов.