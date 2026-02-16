Банки начинают снижать ставки по кредитам

После очередного решения ЦБ о снижении ключевой ставки банки заявляют о снижении ставок по кредитам и, соответственно, снижают проценты и по депозитам.

Omskinform.ru

С пиком ставок по депозитам, похоже, покончено, и граждане России, вероятно, начнут использовать свои сбережения для удовлетворения актуальных финансовых потребностей.

После того как Центральный банк 13 февраля снизил ключевую ставку до 15,5 % годовых, ведущие российские банки объявили об улучшении условий кредитования для своих клиентов. В частности, ВТБ планирует снизить ставки по беззалоговым потребительским кредитам для новых и существующих клиентов в среднем на 3 процентных пункта.

Пресс-служба ПАО ВТБ

– Мы снижаем ставки по кредитам наличными, сохраняя взвешенный подход к управлению рисками. Видим устойчивый запрос со стороны клиентов, которые возвращаются к отложенным покупкам. Особенно ярко это проявляется в связке с ипотекой: люди приобретают квартиры и сразу хотят решать вопросы с ремонтом, мебелью, техникой. Наша задача – предлагать условия, которые позволяют клиентам реализовывать свои планы без переплат и компромиссов, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Потребительское кредитование обычно является наиболее отзывчивым сегментом к снижению ключевой ставки. В январе продажи потребительских кредитов в ВТБ уже выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и банк ожидает сохранения этой тенденции.

Что касается рынка сбережений, то высокие проценты по депозитам остались в прошлом. После прошлогоднего пика банковский сектор перешел к фазе постепенного снижения ставок. Ожидается, что к концу года ставки по депозитам останутся двузначными, а вкладчики, скорее всего, сосредоточатся на краткосрочных вложениях сроком на 3-4 месяца.

В целом на рынке зарождается эра более продуманного формирования сбережений.

– Высокие ставки по вкладам помогли сформировать привычку к накоплениям, и в этом году россияне будут использовать свои сбережения для решения текущих финансовых задач. Переток средств будет равномерным, в том числе в сегмент инвестиционных продуктов, особенно среди состоятельных клиентов, – добавил Охорзин.

По данным аналитиков, «Сбер» планирует снизить ставки по рефинансируемым кредитам, но сохранит максимальные ставки по депозитам. А ПСБ уже снизил ставки по рыночным ипотечным программам и скорректировал ставки по сберегательным продуктам в зависимости от категории клиента.