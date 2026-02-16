Омск-Информ
·Общество

«Работает в режиме 24/7»: Шелест сделал заявление о новой технике

Мэр Омска заявил, что машины убирают снег с улиц города и вывозят его на мусорные полигоны.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что новая техника для уборки снега, потупившая в Управление дорожного хозяйства и благоустройства, уже вовсю «пашет» на улицах и полигонах города.

– Ответственные службы функционируют в режиме 24/7 во всех административных округах: убирают, вывозят снег, производят противогололедную обработку, – пояснил глава города.

Ранее сообщалось, что для нужд города закуплено 10 самосвалов на 70 млн рублей. Еще 11 комбинированных машин на 125 млн рублей пополнят парк в течение года.

