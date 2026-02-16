Омские школьники на «духовном» предмете будут изучать судьбу калмыцкого хана

Новый предмет будут вводить поэтапно.

Министерство просвещения РФ утвердило поэтапный план изменения школьной программы. Главным нововведением станет запуск курса «Духовно-нравственная культура народов России» (ДНКР).

С 1 сентября следующего учебного года предмет появится в расписании пятиклассников, а к 2027 году его распространят на 6-е и 7-е классы. Программа станет логическим продолжением курса основ религиозных культур, который дети проходят в начальной школе.

Как рассказала проректор Института развития образования Омской области Альбина Сухарева, в 5-м классе детям будут рассказывать об истории не только культовых для истории России личностей, но и о героях отдельных регионов. Так, в один ряд с Ильей Муромцем, Александром Пушкиным и Юрием Гагариным «затесался» четвертый калмыцкий хан Дондук Даши.

– Тематическое содержание «Россия – наша Родина» в 5-м классе подкреплено такими личностями, как Илья Муромец, Дондук Даши хан, Александр Пушкин, Юрий Гагарин. Подобный синтез позволит ученикам по-новому взглянуть на отечественную историю, осознать и оценить вклад каждого поколения в создание единого духовно-нравственного пространства современной России, – сообщила Сухарева.

Одновременно с этим в ведомстве приняли решение об оптимизации нагрузки. С 1 сентября 2026 года в пятых классах время на изучение иностранного языка сократится до двух часов в неделю, позже аналогичные изменения затронут среднее звено. Освободившееся время перераспределят в пользу ключевых дисциплин. При этом лингвистические гимназии смогут сохранить углубленную программу за счет часов, которые школа распределяет самостоятельно.

В Министерстве образования Омской области подчеркнули, что постепенный переход на новые стандарты позволит образовательным учреждениям подготовиться без спешки. Реформа призвана снизить общую перегруженность учеников и помочь им сконцентрироваться на предметах, необходимых для будущей профессиональной самореализации.