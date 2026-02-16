Омск-Информ
Омские школьники на «духовном» предмете будут изучать судьбу калмыцкого хана

Новый предмет будут вводить поэтапно.

Министерство просвещения РФ утвердило поэтапный план изменения школьной программы. Главным нововведением станет запуск курса «Духовно-нравственная культура народов России» (ДНКР).

С 1 сентября следующего учебного года предмет появится в расписании пятиклассников, а к 2027 году его распространят на 6-е и 7-е классы. Программа станет логическим продолжением курса основ религиозных культур, который дети проходят в начальной школе.

Как рассказала проректор Института развития образования Омской области Альбина Сухарева, в 5-м классе детям будут рассказывать об истории не только культовых для истории России личностей, но и о героях отдельных регионов. Так, в один ряд с Ильей Муромцем, Александром Пушкиным и Юрием Гагариным «затесался» четвертый калмыцкий хан Дондук Даши.

– Тематическое содержание «Россия – наша Родина» в 5-м классе подкреплено такими личностями, как Илья Муромец, Дондук Даши хан, Александр Пушкин, Юрий Гагарин. Подобный синтез позволит ученикам по-новому взглянуть на отечественную историю, осознать и оценить вклад каждого поколения в создание единого духовно-нравственного пространства современной России, – сообщила Сухарева.

Одновременно с этим в ведомстве приняли решение об оптимизации нагрузки. С 1 сентября 2026 года в пятых классах время на изучение иностранного языка сократится до двух часов в неделю, позже аналогичные изменения затронут среднее звено. Освободившееся время перераспределят в пользу ключевых дисциплин. При этом лингвистические гимназии смогут сохранить углубленную программу за счет часов, которые школа распределяет самостоятельно.

В Министерстве образования Омской области подчеркнули, что постепенный переход на новые стандарты позволит образовательным учреждениям подготовиться без спешки. Реформа призвана снизить общую перегруженность учеников и помочь им сконцентрироваться на предметах, необходимых для будущей профессиональной самореализации.

