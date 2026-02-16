Некому «отмазать»: в Кузбассе поймали пьяного мажора из Омска

Только в этом году молодой человек нарушил ПДД 13 раз.

Omskinform.ru

Вчера, 15 февраля, в Кемеровской области сотрудники местной полиции задержали 24-летнего жителя Омска, который управлял автомобилем «БМВ» в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека отстранили от управления транспортным средством и в ближайшее время лишат водительских прав.

Пойманный в Кузбассе мажор хорошо знаком омским инспекторам ГИБДД. Только с начала текущего года парень 13 раз попался на нарушении правил дорожного движения. Два крайних случая, произошедших во время одной поездки, – игнорирование требования уступить дорогу пешеходу и выезд на полосу встречного движения – создали реальную угрозу для жизни и здоровья людей. За лихие маневры собственнику иномарки направлено постановление о штрафе на сумму 9 тыс. рублей.

Заставят ли штрафы и лишение водительских прав молодого омича взяться за ум, покажет время. Возможно, парень рассчитывает, что его «отмажут» родственники, купившие дорогой автомобиль.