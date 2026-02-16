Капитан «Авангарда» готовится стать лучшим защитником в истории КХЛ

Шарипзянов уже в 13-й раз становится лучшим защитником недели.

Фото: hawk.ru

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вновь подтвердил статус одного из самых эффективных игроков лиги. По итогам очередной игровой недели КХЛ капитан «ястребов» в 13-й раз за карьеру был удостоен звания лучшего защитника.

В трех прошедших встречах лидер омичей продемонстрировал впечатляющую результативность, записав на свой счет 6 очков (1+5).

Статистику дополнили четыре силовых приема, столько же заблокированных бросков соперника и один перехват шайбы. Накануне, в матче против хабаровского «Амура», Дамир оформил ассистентский хет-трик, трижды отдав результативные передачи.

В «Авангарде» отметили, что сейчас капитану «Авангарда» не хватает всего шести очков, чтобы повторить личный успех, и семи баллов, чтобы установить абсолютный рекорд среди всех защитников КХЛ по количеству очков за один регулярный чемпионат.

Отметим, что сейчас у Шарипзянова на счету 59 (21+38) очков за 53 матча «регулярки» сезона-2025/2026. Его коэффициент полезности составляет +23.