В Омске будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»

Опорной площадкой для подготовки профильных юристов станет ОмГУ имени Достоевского

Фото: Эрик Кем

В рамках соглашения о сотрудничестве с концерном «Уралвагонзавод» «Ростеха» ОмГУ становится опорной площадкой для подготовки профильных юристов в интересах предприятий крупнейшего оборонного холдинга страны.

Подписи под соответствующим документом поставили заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Концерна УВЗ Роман Васиян и исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт.

Цель подобного партнерства – интеграция академического образования с реальными потребностями оборонной промышленности. Предстоит серьезная переработка учебных программ. Так, эксперты УВЗ будут напрямую участвовать в их актуализации и разработке методических материалов: знания студентов должны отвечать запросам корпоративного сектора.

– Концерн УВЗ, обладая обширным патентным портфелем, уделяет приоритетное внимание защите интеллектуальной собственности. В рамках этой стратегии мы развиваем систему подготовки кадров, начиная со студенческой скамьи. Соглашение с ОмГУ позволит студентам освоить специфику оборонной отрасли, ее юридические аспекты и корпоративную культуру, обеспечивая им прямой путь к востребованной профессии и карьерному старту на наших предприятиях танкостроения, – отметил Роман Васиян.

Фото: Эрик Кем

Планируется внедрить программу наставничества: опытные юристы Концерна окажут студентам поддержку в учебном процессе, включая консультирование по курсовым и дипломным работам. Кроме того, успешные выпускники смогут войти в кадровый резерв УВЗ с последующим трудоустройством. Особое внимание в рамках программы уделяется вопросам защиты интеллектуальной собственности.

– Для нас это не просто образовательный проект, а вклад в технологический суверенитет страны. Мы готовим кадры для ключевой отрасли – ОПК. Уже с первых курсов будущие правоведы будут погружены в реалии корпоративного права, защиты интеллектуальной собственности и сопровождения высокотехнологичных проектов. Симбиоз фундаментальной академической базы и практики ведущего холдинга позволит воспитать юриста новой формации – юридического инженера, способного решать самые сложные задачи оборонной промышленности. Это обеспечит нашим выпускникам исключительную квалификацию и высокую конкурентоспособность на рынке труда, – уверен Иван Кротт.

Уточним, что предприятия Ростеха выстраивают тесное сотрудничество с вузами по всей стране в рамках комплексной кадровой программы. Работа ведется с более чем 140 вузами, из которых более 20 являются опорными. Образовательные программы насыщаются дисциплинами, напрямую востребованными в промышленности.