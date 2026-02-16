Омск-Информ
·Политика

Названа дата переговоров России и США по Украине

По данным дипломатических источников, они пройдут 17 февраля в Женеве.

Переговоры России и США по Ирану и Украине пройдут 17 февраля в Женеве. Об этом рассказали дипломатические источники.

– Переговоры по Украине и Ирану пройдут одновременно во вторник в Женеве, 17 февраля. Переговоры с Ираном будут проходить при участии посредников из Омана, – пояснило «РИА Новости».

Переговоры состоятся вне стен штаб-квартиры ООН.  По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Выбор локации обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников. Здесь же обсудят в том числе и вопрос территорий.

