·Общество

В Омске значительно повысились цены на популярные продукты

Некоторые социально значимые товары, наоборот, подешевели.

Омскстат подвел итоги изменения цен на потребительском рынке региона за первый месяц 2026 года. Согласно статистическим данным, средний прирост стоимости товаров и услуг составил 1,9 %. Несмотря на общее подорожание, специалисты отмечают позитивную динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда январский рост цен достигал 2,1 %.

Наиболее заметные изменения зафиксированы в продовольственном секторе, где ценники в среднем увеличились на 2,3 %. Лидерами роста стали овощи и фрукты, прибавившие в цене более 11 %, хотя апельсины, вопреки общей тенденции, даже немного подешевели. Также омичи столкнулись с подорожанием мясной продукции: баранина выросла в цене на 4,8 %, говядина – на 1,3 %, а субпродукты – на 4,6 %. Вместе с тем ряд социально значимых товаров продемонстрировал снижение – дешевле стали гречневая крупа, сахар, хлеб и куриные яйца.

Непродовольственная корзина подорожала в среднем на 1 %. Здесь основной удар по кошельку пришелся на парфюмерию и косметику, цены на которые подскочили почти на 5 %. Кроме того, на 2–2,8 % выросла стоимость бытовой техники, чистящих средств и моторного топлива. Сфера услуг также не осталась в стороне: тарифы здесь увеличились в среднем на 2,4 %, что эксперты связывают в первую очередь с изменением стоимости проезда в пассажирском транспорте и плановым ростом платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, что в январе значительно подорожали огурцы. Буквально за две недели этот зеленый овощ подорожал почти на 50 рублей: 12 января килограмм огурцов стоил 249,81 рубля, 26 января – уже 299,48 рубля, а в начале февраля за кг огурцов просили уже 332 рубля.

