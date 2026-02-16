Омичи просят отремонтировать дороги в Нефтяниках вместо Левобережья

По словам омичей, проспект Мира нуждается в ремонте больше, чем улица Лукашевича.

Omskinform.ru

В социальных сетях развернулась дискуссия о планах дорожного ремонта в Омске на текущий год. Жители Нефтяников округа выступили с инициативой пересмотреть список объектов, подлежащих обновлению. По мнению автора поста, вместо улицы Лукашевича, которая находится в относительно приемлемом состоянии, необходимо срочно привести в порядок проспект Мира на участке от Телецентра до пос. Юбилейного (Лукьяновки).

– Земляки, кто может создать петицию о смене улицы для ремонта в 2026 году. Вместо Лукашевича, которая местами только с колеей, предлагаю отремонтировать Мира от Телецентра до Лукьяновки, по которой едешь, как по бетонке, – рассказали омичи.

Инициатива о создании петиции вызвала скепсис у части омичей, однако многие поддержали идею точечного исправления наиболее опасных участков. Так, пользователи обратили внимание на критическое состояние перекрестка улиц 10 лет Октября и Декабристов. Омичи опасаются, что с приходом тепла глубокая колея скроется под талыми водами, что неизбежно приведет к росту аварийности и повреждению автомобилей.

В администрации Омска отреагировали на вопросы омичей. Представители мэрии пояснили, что указанные проблемные зоны не останутся без внимания. Профильные службы проведут комплексное обследование дорожного полотна уже этой весной, как только сойдет снег.

– Участок обследуем в весенний период и рассмотрим возможность включения в план работ по аварийному ремонту в летний период, – ответили в мэрии.

Напомним, что ремонт улицы Лукашевича запланирован в этом году. Будут заменены бордюрные камни, решат вопрос с ливневкой, обустройством тротуаров, остановок общественного транспорта, разметки, дорожных знаков, светофоров.

Добавим, что в 2026 году по нацпроекту будут отремонтированы три дороги: кроме улицы Лукашевича, еще и Красный Путь, и Пушкина.