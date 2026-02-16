Иностранца приговорили к колонии за организацию миграционного канала через Омск

Организатор и его подельники пересекали границу пешком.

Фото создано при помощи ИИ

Исилькульский городской суд вынес приговор 39-летнему гражданину Республики Азербайджан, который не только сам нарушал границу России, но и помогал делать это другим. Мужчину признали виновным в организации незаконного въезда иностранных граждан в Россию и неоднократном нарушении запрета на пребывание в стране, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

История началась еще в 2022 году, когда московский суд выдворил его из России с пятилетним запретом на возвращение. Однако уже в конце 2023 года нарушитель пешком тайно пересек российско-казахстанскую границу в обход официальных пунктов пропуска. Позже, решив заработать на нелегальном трафике, он вступил в сговор с сообщниками и за 100 тыс. рублей отправился в приграничную зону встречать группу из четырех человек – граждан Азербайджана и Узбекистана.

План провалился в конце декабря прошлого года: нелегалов, шедших через границу пешком, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Омской области. Узнав о провале группы, организатор попытался скрыться на арендованном автомобиле, но в ходе совместной операции полицейских и пограничников его также арестовали. Свои преступления азербайджанец отрицал.

За организацию незаконной миграции и повторное нарушение правил въезда суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы. Отбывать этот срок иностранец будет в колонии общего режима. Решение суда на данный момент в законную силу не вступило и может быть обжаловано.