Самолеты забиты: омичи массово устремились во Вьетнам

Туроператоры планируют продлить рейсы.

omskinform.ru

Омичи тысячами летают на отдых во Вьетнам, сообщает Омский аэропорт. Самолеты в Камрань загружаются на 100 %: за прошедшие месяцы на вьетнамском побережье успели отдохнуть более пяти тысяч омичей.

В пресс-службе воздушной гавани отмечают, что популярность этого маршрута остается стабильно высокой. Подобный спрос специалисты связывают с удобством прямого авиасообщения и востребованностью зимнего отдыха в тропиках.

Согласно графику, чартерная программа в рамках зимнего расписания продолжит действовать в течение февраля и марта. Представители авиагавани также поделились планами на будущий период. Учитывая высокий интерес пассажиров, туроператоры не намерены сворачивать программу: выполнение чартерных рейсов во Вьетнам предварительно запланировано и в летнем расписании Омского аэропорта.