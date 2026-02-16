В Омске раскрыли доходы руководителей «Омскархитектуры»

Директор и зам получают более 100 тысяч.

Omskinform.ru

В мэрии Омска назвали среднемесячные зарплаты руководства «Омскархитектуры» за прошлый год.

Директор учреждения Виктор Володин получал 136,3 тыс. рублей, а его заместитель Слободенюк Антуанета – 105,8 тыс. рублей.

«Омскархитектура» занимается вопросами местного значения и оказывает услуги в сфере архитектуры, градостроительства и землеустройства. Специалисты проводят инженерно-геодезические изыскания, топографические и исполнительные съемки всех масштабов, разбивочные работы при строительстве зданий и сооружений, корректируют съемки, выносят границы земельных участков, ищут и координируют подземные коммуникации, а также определяют координаты любых точек с помощью GPS и ГЛОНАСС.

Кроме того, они готовят схемы расположения и границ земель, межевые и технические планы, акты обследования, заключения кадастрового инженера, документацию по планировке территории и материалы для размещения нестационарных торговых объектов. Также сотрудники занимаются векторизацией топосъемок и выдачей их в электронном виде, готовят схемы границ земель или частей участков, схемы размещения объектов на землях государственной и муниципальной собственности и пересчитывают координаты для согласования строительства с аэропортом.

Напомним, что с 1 октября прошлого года омским военным, чиновникам и силовикам стали платить больше.