Омских водителей предупредили о непроглядном тумане

В ГАИ посоветовали отложить поездки.

Omskinform.ru

В связи с резкой переменой погоды и температурными качелями на территории Омской области наблюдается образование плотного тумана. В омской ГАИ подчеркивают, что такие метеорологические условия требуют особого внимания от автолюбителей, особенно на загородных магистралях.

Полицейские напоминают, что в условиях ограниченной видимости расстояние до объектов часто искажается и объекты кажутся дальше, чем есть самом деле. Это может привести к ошибкам на дороге и ДТП.

Для обеспечения безопасности во время движения в тумане водителям рекомендуют использовать противотуманные фары и специальные фонари. Также для предотвращения аварий необходимо строго соблюдать скоростной режим.

Сотрудники ведомства советуют жителям области по возможности воздержаться от запланированных поездок до улучшения дорожной обстановки. Тем же, кто все-таки решил отправиться в путь, необходимо тщательно проверить техническое состояние машины и взять с собой комплект теплой одежды на случай непредвиденной остановки. Если в дороге возникла сложная или аварийная ситуация, следует незамедлительно связаться с дежурным отделением Госавтоинспекции для получения помощи.