Отмечать Масленицу в дороге выгоднее с блинами от АЗС «Топлайн»

Всю масленичную неделю на заправках сети действует праздничное предложение – полакомиться блинами с разными начинками можно со значительной скидкой.

Сеть автозаправочных станций «Топлайн» проводит праздничную акцию, посвященную Масленице. С 16 по 22 февраля все клиенты могут воспользоваться скидкой 30 % на блинные начинки. Предложение действует ежедневно с 8:00 до 20:00 на всех АЗС сети, оборудованных блинными «Люклер Авто».

Акция призвана напомнить о ценности моментов «здесь и сейчас», особенно для тех, кто находится в дороге. «Топлайн» предлагает автовладельцам возможность сделать остановку и порадовать себя горячим перекусом, выбрав блин с любимой начинкой – от классических сладких до сытных вариантов.

Организаторы подчеркивают, что Масленица – это прекрасный повод ненадолго отвлечься от рутины и добавить праздничное настроение в свой привычный маршрут. Поэтому акция проходит без каких-либо усложненных условий.

«Топлайн» приглашает отметить народный праздник, подчеркивая, что, в отличие от быстротекущей Масленицы, хорошие традиции остаются в памяти надолго.