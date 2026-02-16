Омск-Информ
·Общество

В Омской области выделили 3 млрд на бесплатные школьные обеды

В льготную категорию входят и дети участников СВО.

Власти Омской области утвердили масштабное финансирование системы школьного питания на трехлетний период. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

На обеспечение бесплатными горячими обедами учащихся начальных классов, а также детей участников специальной военной операции на 2026–2028 годы направят свыше 3 млрд рублей.

– Распределили более 3 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания учеников 1–4 классов и детей участников СВО. Финансирование предусмотрено на 2026–2028 годы, – рассказал губернатор.

Также глава региона отметил, что всего в Омской области существует более 40 мер поддержки для участников СВО и их семей.

