На центральной улице Омска отремонтируют путепровод

Стартовали работы по проектированию капитального ремонта.

Фото: yandex.ru/maps

Сегодня, 16 февраля, стало известно о начале работ по проектированию капитального ремонта путепровода, расположенного на улице 10 лет Октября в Центральном округе Омска. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, на создание необходимой проектной и рабочей документации для этого объекта будет направлено порядка 1,6 млн рублей. Курировать процесс в качестве заказчика доверено муниципальному бюджетному учреждению «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

– Около 1,6 млн рублей направим на разработку проектной и рабочей документации на ремонт путепровода по ул. 10 лет Октября. Заказчиком выступает наше бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», – рассказал мэр в своем телеграм-канале.

В рамках предстоящей модернизации виадука запланирован солидный объем работ. Мэр пояснил, что специалисты намерены заменить изношенные деформационные швы, восстановить опоры сооружения, а также обустроить современную систему водоотвода. При этом ключевым требованием к проектировщику станет сохранение транспортной доступности: схема движения на период ремонта должна быть заблаговременно согласована с ГАИ.

Окончательная стоимость реализации проекта и конкретный график работ станут известны только после прохождения всех экспертиз и детальной проверки смет. Источники финансирования и сроки выполнения работ определят позже.