В Омске открылся первый аукционный дом с антиквариатом и винтажем

Новое пространство обещает стать местом встреч любителей редких предметов.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Вчера, 15 февраля, в центре Омска открылось новое пространство для любителей антиквариата и винтажа. По словам организаторов, это первый в городе аукционный дом. Посетителей ждут старинные вещи и произведения искусства, а также уютная атмосфера с кофе на песке и музыкой настоящего граммофона.

В доме представлены антиквариат, европейский винтаж и предметы искусства. В ближайшее время планируется расширение формата: организаторы обещают закрытые встречи, клуб для ценителей подлинного искусства и полноценные аукционы. Запись на первый аукцион уже открыта.

В числе текущих и будущих экспонатов – английские хрустальные блюдца, изящный соусник, расписные рюмки, картина и дореволюционная шкатулка с маркировкой «Товарищество А. И. Абрикосова и сыновей». Лоты уже можно осмотреть на месте.

