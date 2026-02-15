Омск-Информ
·Общество

Путин наградил омского железнодорожника

Александр Петров удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Президент России Владимир Путин удостоил начальника моторвагонного депо Омск Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «Российские железные дороги» Александра Петрова почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Такой указ появился на официальном сайте опубликования правовых актов.

Отметим, что это не первый случай, когда глава государства поощряет омских работников железнодорожного транспорта. Ранее, в сентябре 2025 года, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Омск Олег Мельников был награжден медалью «За развитие железных дорог».

