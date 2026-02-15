Омск-Информ
·Политика

В Омском арбитраже недосчитались двух судей

ККС объявила о старте приема заявлений от претендентов на вакантные посты.

Региональная Квалификационная коллегия судей объявила о поиске претендентов на четыре вакантных места в судейском корпусе Омска.

В Арбитражном суде Омской области требуется сразу два специалиста. Напомним, что Светлана Пантелеева прекратила исполнять обязанности судьи Арбитражного суда Омской области с 12 января 2026 года.

Также объявлен поиск кандидатов на посты мировых судей в участке № 73 в Октябрьском судебном районе Омска и участке № 92 в Центральном судебном районе. Прием всех заявок завершится 16 марта.

