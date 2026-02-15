Жителям Омской области отключат телевидение

Перебои в вещании продлятся с 17 по 20 февраля.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области в ближайшее время ожидаются перебои в трансляции теле- и радиосигнала. По информации «Российской телерадиовещательной сети», временные неудобства коснутся жителей региона в период с 17 по 20 февраля, а локальные помехи могут продлиться до середины марта.

Так, 17 февраля прекращается передача телесигнала в Знаменском районе с 11 до 17 часов, 18 февраля аналогичное отключение ожидает жителей Тевризского района с 10 до 16 часов, а в Большеречье сигнал пропадет 19 и 20 февраля с 9 до 18 часов. Телебашня в Усть-Ишимском районе также подвергнется профилактике с 9 до 18 часов 19 февраля, а 20 февраля перерыв в вещании затронет село Бакшеево.