Ждал 11 лет: житель Омской области «опоздал» в суд

Тарчанину отказали в иске на 600 тысяч рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Житель Омской области не смог вернуть деньги за проданную технику из-за пропуска срока исковой давности. Как сообщает пресс-служба Тарского городского суда, спор разгорелся вокруг договора мены, заключенного еще в 2011 году.

Согласно материалам дела, истец передал ответчику трактор, в обмен на который тот обязался поставить пиломатериалы на сумму 600 тыс. рублей до марта 2012 года. Продавец техники решил обратиться в суд, так как обещанного не получил.

– Истец просил взыскать с ответчика долг по договору, проценты и судебные расходы, – говорится в решении Тарского городского суда.

В суде ответчик заявил, что не помнит о сделке и покупке трактора, и указал на то, что с момента нарушения договора прошло более десяти лет.

Несмотря на наличие расписки, подтверждающей сделку, суд встал на сторону ответчика. Срок исковой давности по этому делу истек почти 11 лет назад, в марте 2015 года. Суд отклонил требования истца.