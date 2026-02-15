В Омском аэропорту мужчина сделал предложение девушке у трапа самолета

Избранница ответила «да».

Фото: t.me/omsk_iznanka

В Омске мужчина сделал предложение своей любимой девушке прямо у трапа самолета сразу после посадки рейса. Сообщается, что это произошло впервые в истории воздушной гавани. Видео трогательного момента распространилось в соцсетях.

Жених преподнес избраннице букет цветов и, опустившись на колено, попросил стать его женой. Девушка ответила согласием.

Ранее сообщалось, что в Омском аэропорту появилось специальное место для поцелуев.