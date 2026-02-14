«Команда планомерно готовится к плей-офф: экс-тренер высказался о команде из Омска

Андрей Скабелка работал главным тренером команды с марта по декабрь 2017 года.

Фото: hawk.ru

Игру омского клуба в нынешнем сезоне КХЛ оценил бывший главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка. К тому же он прикинул шансы команды на победу в Кубке Гагарина. Об этом пишет сайт Аllhockey.ru

По его словам, слабых сторон у «ястребов» нет.

– Я не вижу слабых сторон в игре «Авангарда». Команда планомерно готовится к плей-офф. Тренерский штаб сбалансировал игру во всех линиях. Оборона, атака и вратарская позиция выглядят очень здорово. «Авангард» – один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина, – сказал он.

После 53 матчей «ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, у команды 78 очков. 15 февраля «Авангард» сыграет с «Трактором» из Челябинска.