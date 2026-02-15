Производители автомасел из Омска поддержали «Лыжню России»

В главном лыжном забеге страны традиционно приняли участие сотрудники компании по производству смазочных материалов в Омске.

Фото: Алексей Мальгавко

Спортсмены, работающие на предприятии «Газпромнефть – смазочные материалы», по давней традиции присоединились к «Лыжне России», на старт которой накануне вышли тысячи человек из 71 региона страны. Соревнования проходили на классических дистанциях в пять и десять километров, а еще спортсмены преодолели символичные 2026 метров.

– Газпромнефть-СМ» уделяет повышенное внимание здоровью своих сотрудников. Мы создали комплексную систему, популяризирующую здоровый образ жизни, и постоянно расширяем ее возможности. Это направление развиваем наравне с производственными и технологическими проектами, – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Сотрудники компании регулярно участвуют в федеральных спортивных соревнованиях, в том числе Сибирском международном марафоне, полумарафоне «ЗаБег.РФ» и многих других. Проводятся и собственные многочисленные турниры по различным видам спорта, предприятие компенсирует затраты на фитнес.

Это не случайность – поддержка крупных спортивных событий входит в корпоративную культуру компании, направленной на формирование комплексной экосистемы заботы о здоровье сотрудников.

– Участие крупнейших промышленных компаний в жизни спортивного сообщества имеет огромное значение. «Газпромнефть-СМ» демонстрирует пример социально ответственного бизнеса, где забота о здоровье сотрудников является частью корпоративной культуры. Такая системная работа заслуживает высокой оценки и может служить ориентиром для других, – подчеркнул министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

Добавим, что, заботясь о здоровье сотрудников, в компании создаются комфортные и безопасные условия труда. Штат предприятия регулярно проходит диспансеризацию и вакцинацию, в том числе прививки от гриппа, пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита по полису ДМС.

А недавно внедренные антропометрические комплексы для перемещения грузов снижают физическую нагрузку при выполнении трудоемких операций.