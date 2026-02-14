Омск-Информ
·Спорт

В Омске две культурные столицы устроят батл на льду «G-Drive Арене»

В Омске впервые на одной площадке встретятся хоккей, театр и оркестр.

15 февраля в 17:00 на «G-Drive Арене» перед матчем омского «Авангарда» с челябинским «Трактором» состоится шоу с участием артистов Омского драмтеатра и Омского губернаторского камерного оркестра под управлением Григория Вевера.

– Пройдет культурное дерби между командами культурных столиц 2026 и 2027 годов, – поясняет минкульт.

В 15:45 на площадке ЭКСПО будет представлен поэтический концерт, в программу включены стихи из спектаклей Омской драмы «Блистательный Санкт-Петербург» и «Рубцов. Рыжий. Рифмы». Их исполнят заслуженный артист России Олег Теплоухов и артист Иван Курамов. Тимур Муллин и Виталий Храмов расскажут о системе Станиславского, суть которой – перевоплощение.

