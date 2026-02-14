Омск-Информ
·Общество

В Омске могут разориться магазины, торгующие телевизорами

За год количество телезрителей еще раз снизилось.

На 4,1 % снизилось количество омичей, которые предпочитают смотреть телевизор, причем эта тенденция просматривается в ежегодном отчете команды «Медиаскоп».

– Если в 2024 году среднесуточную аудиторию ТВ составляли 679,8 тыс. человек, то в 2025-м она уменьшилась до 651,9 тыс. жителей Омска. В 2023 году телевизор в среднем каждый день смотрели только 695,7 тыс. жителей Омска, – цитирует ресурс РБК.

Любят смотреть телевизор горожане старше 54 лет. Их число, наоборот, растет год от года: 266,7 тыс.человек в 2023 году и 271 тыс. в 2025-м.

Молодая аудитория тем временем сокращается. Так, 115,2 тыс. омичей смотрели телевизор три года назад, в 2025 году – уже 97,8 тыс.

