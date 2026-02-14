Омск-Информ
·Общество

Госдума готова отправлять родителей на удаленку во время школьных каникул

Новые инициативы поступают от депутатов.

С предложением закрепить для россиян право уходить на удаленный формат работы во время школьных каникул обратился вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов в Минтруд. Он переживает, что в этот период родители испытывают проблему – им трудно совместить работу и присмотр за детьми.

– Родители вынуждены искать компромиссы и просить у работодателя особые условия: дробить свой ежегодный отпуск, подстраиваясь под каникулярный график, брать дни отпуска за свой счет или оформлять отгулы, – отметил Чернышов. – Особенно тяжело приходится одиноким родителям и тем, у кого нет возможности привлечь помощь родственников.

Вице-спикер предлагает семьям, где есть школьники 1–4 классов, разрешить законодательно дистанционный формат работы в периоды официальных школьных каникул. Он заметил, что такой формат работы является технически осуществимым и не несет никакого ущерба бизнес-процессам.

