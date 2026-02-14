Омск-Информ
·Происшествия

Жуткий пожар ликвидируют под Омском

Горит частный дом в селе Троицком, работают четыре пожарных расчета.

Тревожная информация поступает в омские паблики о большом пожаре по Омском.

– Сейчас в Троицком, Омский район, на улице Тюменская, 4, горит частный дом. На месте работают четыре пожарных расчета, но скорой так и нет, – сообщается в телеграм-канале «ЧП Омск».

Тем временем сообщается, что сотрудники МЧС России по Омской области за минувшие дежурные сутки реагировали на пять пожаров, ликвидировали последствия трех ДТП. Так, в Ленинском округе на 6-й Чередовой горел автомобиль. Пожар на 4 кв. м ликвидировали четыре сотрудника МЧС. Была задействована техника. Дознаватели устанавливают причину пожара.

1190
1190