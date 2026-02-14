Арест и возмещение ущерба: уголовное дело возбуждено из-за разгрома теплой остановки

Акт вандализма был запечатлен камерами видеонаблюдения.

Фото: t.me/omsknewstrain

102 тысячи рублей и арест на три месяца грозит омичу, разгромившему в компании пьяных друзей теплую остановку на ул. Дианова.

– В отделе полиции № 2 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту вандализма. К уголовной ответственности привлекается 42-летний житель Кировского округа. Накануне фигурант был задержан, – отметили в пресс-службе полиции.

Он распивал спиртные напитки в компании приятелей, потом поругался с сожительницей и разбил два стеклопакета бутылкой из-под алкоголя, пострадали и камеры видеонаблюдения – их он разбил тростью.

Добавим, что ранее омич привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражи.

Разгром теплой остановки квалифицируют как нарушение правопорядка и одновременная порча объекта инфраструктуры. Наказание предусмотрено по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».