·Промышленность

Огнезащитные краски будут выпускать в Омской области

Завод за полмиллиарда рублей построит омская компания «Маяк».

В Омской области планируется построить комплекс по выпуску огнезащитных и антикоррозийных красок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» и называет инвестора – это омская компания «Маяк».

– Завод будет выпускать высокотехнологичные материалы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности и защиты от коррозии объектов в строительстве, нефтегазовой отрасли, энергетике и на транспорте, – пишет издание.

Названа сумма затрат на возведение объекта – 500 млн рублей. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2029 года.

– После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать до 3 тыс. т продукции ежегодно, – пишет издание.

Проект поддержан областным инвестиционным комитетом, разместится завод на территории Особой экономической зоны «Авангард».

