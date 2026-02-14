«Кабриолет» Любы Успенской помог омичке попасть на шоу «Голос»

На шоу «Голос» омичка Мария Махова спела «Кабриолет» Любы Успенской. Свой выбор именно этой песни исполнительница объяснила тем, что та понятна огромному количеству женщин.
– Поколения сменяются, певцы вырастают, но ее все равно знают. Это классическая, эмоциональная, очень игровая песня с хорошим наполнением, и я подумала, что это будет беспроигрышный вариант для меня, – сказала Мария после выступления.
К участнице повернулись Владимир Пресняков и Анна Асти. Выбор пал на Преснякова.
– Для меня большая честь поработать с человеком, который уже много лет на эстраде. Сколько себя помню, столько он есть. Мне хочется набраться у него опыта, каких-то секретов, каких-то технических моментов. Для меня это будет какое-то невероятное музыкальное путешествие, – сказала участница шоу «Голос».
Добавим, что новый сезон шоу «Голос» стал уже 14-м, вышел 23 января 2026 года и продлится до 24 апреля. Наставниками его стали Ильдар Абдразаков, ANNA ASTI, Владимир Пресняков и Пелагея.