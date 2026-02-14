Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Волны холода и тепла: погоду середины февраля в Омске характеризуют как неустойчивую

Обь-Иртышское УГМС прогнозирует постепенное потепление и гололедицу на дорогах.

Сегодня, 14 февраля, синоптики сообщают, что в отдельных районах Омской области в течение суток будут наблюдаться порывы ветра 14 м/с. Днем будет –7...–12 °С, местами пройдет небольшой снег и поднимется метель. В последующие дни погоду будет формировать приближающийся антициклон.

– Ожидается неустойчивый характер погоды с чередованием волн холода и тепла, – отметили в УГМС.

 В воскресенье, 15 февраля, ночью будет –12…–17 °С, по юго-востоку до –23 °С, днем –5…–10 °С.

В понедельник, 16 февраля, циклон вызовет резкое падение атмосферного давления. Местами ожидается снег, днем – дождь. В отдельных районах – гололедные явления Температура днем –1…–6 °С.

·Общество

Волны холода и тепла: погоду середины февраля в Омске характеризуют как неустойчивую

Обь-Иртышское УГМС прогнозирует постепенное потепление и гололедицу на дорогах.

Сегодня, 14 февраля, синоптики сообщают, что в отдельных районах Омской области в течение суток будут наблюдаться порывы ветра 14 м/с. Днем будет –7...–12 °С, местами пройдет небольшой снег и поднимется метель. В последующие дни погоду будет формировать приближающийся антициклон.

– Ожидается неустойчивый характер погоды с чередованием волн холода и тепла, – отметили в УГМС.

 В воскресенье, 15 февраля, ночью будет –12…–17 °С, по юго-востоку до –23 °С, днем –5…–10 °С.

В понедельник, 16 февраля, циклон вызовет резкое падение атмосферного давления. Местами ожидается снег, днем – дождь. В отдельных районах – гололедные явления Температура днем –1…–6 °С.