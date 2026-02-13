Буше оказался недоволен мощной победой «Авангарда» над «Амуром»

Команда начала играть в своем стиле только в третьем периоде.

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал уверенную победу омской команды над хабаровским «Амуром». Напомним, что игра в Хабаровске завершилась со счетом 6:2 в пользу омичей.

Несмотря на разрыв в 4 шайбы, тренерский штаб остался недоволен матчем. По словам Буше, команда играла в «своем стиле» только в третьем периоде. Это проблема вылезает, когда «Авангард» выходит против команды с нижних уровней турнирной таблицы КХЛ.

– На самом деле мы сегодня играли в своем стиле, наверное, только один период – это был третий. У нас есть вот такая проблема в матчах с командами из, скажем так, второй половины таблицы, – сообщил Буше.

Как рассказал главный наставник «ястребов», у них, возможно, нет понимания того, что команда может проиграть слабому сопернику, поэтому хоккеисты расслабляются.

– Наверное, нет достаточного уровня страха перед соперником, поэтому мы играем достаточно расслабленно до того момента, пока не почувствуем, что игра может уйти из наших рук. И сегодня было именно так, но затем мы сделали то, что должны были сделать, и победили, – подытожил Буше на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что следующая игра пройдет в Омске 15 февраля. «Авангард» встретится с челябинским «Трактором».