Дешевле и опасней: омских детсадовцев кормили поддельной печенкой с сальмонеллой

На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора взяли пробу говяжьей печени в детском саду в Омске. В продукте обнаружили опасную бактерию сальмонеллу, которая вызывает тяжелую кишечную инфекцию.
Также специалисты нашли в говяжьей печени ДНК свиньи. Это указывает на подмену дорогого сырья дешевым.
– Использование свинины и субпродуктов свиных в государственных детских садах не запрещено законом, однако фактически они исключены из рациона по санитарным соображениям (высокий риск инфекций и паразитов, аллергенность), религиозным причинам, а также из-за специфического запаха и вкуса, – отметили в ведомстве.
Печень для питания детей поставляло ООО «ЕвроСмарт» из Свердловской области. Партия, которая оказалась опасной для здоровья детей, составляет 40 кг.
– Администрации детского учреждения и поставщику направлены информационные письма с целью исключения дальнейшего оборота продукции, – сообщили в ведомстве.
С начала года специалисты Россельхознадзора взяли 40 проб продуктов животного происхождения в социальных учреждениях Омской области. В 10 образцах (более 26 %) нашли нарушения.