Артемов и Корбут посетили омское отделение студенческого корпуса спасателей

Руководители областного и городского парламентов обсудили с добровольцами-спасателями подготовку к возможным ЧС в регионе.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут и председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов 13 февраля посетили омское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). ВСКС одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций России, в рядах которой свыше 8 тыс. человек. Все студенты-спасатели проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи экстренным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Руководитель омского отделения ВСКС Александр Пономарев рассказал о деятельности и ключевых задачах организации. Он осветил роль омских студентов-спасателей в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая участие в гуманитарных миссиях в Донбассе. Омские студенты-спасатели работали с ребятами из подшефного города Стаханова (ЛНР), проводили образовательные программы для молодежи по обучению безопасным навыкам.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

Артемов, Корбут и Пономарев обсудили готовность региона к предстоящему паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону, подчеркнув важность непрерывной подготовки и взаимодействия экстренных служб.

– Мы подошли к началу паводкового периода, и сейчас важно проверить готовность всех служб, включая муниципальные структуры и добровольцев. Отряд «Каскад-55» зарекомендовал себя не только в профессиональных спасательных операциях, но и активно участвует в волонтерских акциях, помогая ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников специальной военной операции. В состав отряда входят 120 студентов омских вузов, прошедших специальную подготовку и готовых оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Такие инициативы заслуживают самой положительной оценки, и я призываю остальных брать пример с вашего опыта, – отметил Владимир Корбут.

Напомним, что Генассамблея ООН провозгласила 2026-й Международным годом добровольцев. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подключении российских организаций и структур к программам Международного года добровольцев. В реализации комплекса мероприятий активно участвуют и представители ВСКС.