Омичей зовут на «Веселую ферму» проводить Масленицу весело и с выгодой

Масленица на «Веселой ферме» – это когда в билет входит все самое главное.

Омичей зовут проводить зиму и встретить весну за городом. Масленица на «Веселой ферме» – это когда в билет входит все самое главное.

Все включено в цену:

Мангальные зоны в лесу. Берите шашлык, готовьте сами.

15 состязаний с призами. Прошли испытание – получили жетон. Меняете на подарки: снегоход, лошадь, сладости, сертификаты.

Горки, каток на замерзшем озере, лыжня – катайся сколько хочешь.

Штурм снежной крепости. Главная битва зимы.

Живая этномузыка, хороводы.

Угощение для всех гостей: горячая гречневая каша с овощами с костра и ароматный Иван-чай из дровяного самовара.

Ярмарка мастеров в теплом доме.

Кульминация – сожжение огромного чучела.

Вместе с этногруппой «Криница» под бой барабанов водим хоровод, провожаем зиму и встречаем весну так, как делали предки. Зрелище, от которого мурашки.

И да, каждый купленный билет участвует в розыгрыше.

30 призов со сцены. Сертификаты на проживание, прокат снегохода, трехдневный отдых. Удача любит тех, кто приехал.

Еду и напитки можно приобрести отдельно: блины, шашлык, плов, солянка, фри, чай – все горячее, свежее.

22 февраля. 15 км от Омска, деревня Березянка, ул. Лесная, 1а. Купите билет сегодня – и блины на Масленице в подарок. С пылу, с жару.

Билеты и полная программа – на сайте «Веселой фермы».

Телефон для брони и вопросов +7 (951)-402-88-11.

Подробности о количестве призов и условиях их получения уточняйте у организатора мероприятия.