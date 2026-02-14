Омск ждет уже третьего Достоевского: что известно о потомках великого писателя

На мероприятия культурной столицы России – 2026 пригласили праправнука великого писателя.

https://vk.com/museum.dostoevsky

Директор Омского литературного музея им. Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман анонсировал визит в Омск потомка великого русского писателя Федора Достоевского. Его праправнук Алексей Достоевский приедет в начале июля для участия в проекте «Достоевский и Омск» (16+). Он состоится в рамках мероприятий «Омск – культурная столица России 2026 года».

Между тем потомок одного из самых известных русских писателей уже бывал в Омске много лет назад. «Омск-информ» нашел и другие любопытные факты о роде Достоевских.

Дети гения

В 1867 году Федор Михайлович Достоевский женился на**** Анне Григорьевне Сниткиной, у них было четверо детей, но лишь двое дожили до взрослого возраста – это Любовь (1869–1926) и Федор (1871–1922).

Дочь жила за границей, решила пойти по стопам великого отца и тоже начала писать. За ее авторством числится сборник рассказов «Больные девушки» и два романа – «Эмигрантка» и «Адвокатка». Она же написала на немецком большой биографический труд о своем отце. Любовь Федоровна умерла в 57 лет, была бездетной.

Сын Федор Федорович занялся коневодством, и не без успеха, но вихри времени он не пережил. У него было двое сыновей – опять же Федор и Андрей (1908–1968). Федор умер в 16 лет от брюшного тифа. Андрей окончил Ленинградский индустриальный институт, получив диплом инженера. Воевал в Великую Отечественную войну.

В 1945 году у Андрей Федоровича родился сын Дмитрий (1945–2024), который нашел себя в рабочих специальностях и даже водил трамваи по Ленинграду. При этом поражал своим кругозором и начитанностью. Был любим прессой за отзывчивость, обсуждал события, происходившие в изучении наследия великого предка, театральные и киноработы по произведениям прадеда, смело размышлял о значении имени Достоевского в мире и в русской культуре.

Его сын Алексей Дмитриевич, тот, которого ждут в Омске в июле, родился в 1975 году и является праправнуком Достоевского. Он возглавляет наградную комиссию ордена «Звезда Достоевского» (награда вручена в том числе литмузею имени Достоевского в Омске). В юности Алексей снялся в фильме «Мальчики» (1990 г., 12+), снятом по произведению великого предка «Братья Карамазовы».

фото: https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3691/annot/

Достоевский в Омске. Часть 2

Между тем потомок гения русской литературы уже бывал в Омске. В 1968 году в наш город приезжал внук писателя Андрей Федорович Достоевский. Сохранилось фото Достоевского-внука с известным краеведом Андреем Палашенковым. Основоположник омского краеведения как науки, он в 1965 году написал книжку-путеводитель «По местам Ф. М. Достоевского в Омске». Естественно, ученый не мог не встретиться с потомком великого писателя.

https://vk.com/museum.dostoevsky

В Омском литературном музее есть экспозиция, которая называется «Потомки Достоевского: от Федора до Федора». На ней отдельно рассказывается о приезде в Омск Андрея Федоровича Достоевского. Летом этого года будет написана новая страница – о визите праправнука великого писателя.