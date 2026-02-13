В Омске доступна программа «Антистресс и нейродетокс» в круглосуточном стационаре

Быстро восстановить организм можно при помощи капельниц, лечебной физкультуры, массажа и электросна.

Фото: пресс-служба КДЦ

В условиях постоянного стресса, высокой нагрузки и дефицита отдыха многие жители города сталкиваются с хронической усталостью, нарушением сна, снижением концентрации и повышенной тревожностью. Для восстановления нервной системы в круглосуточном стационаре Центра диагностики и лечения БУЗОО «КДЦ» реализуется программа «Антистресс и нейродетокс».

Программа направлена на комплексное восстановление организма и проводится под наблюдением врачей. Она сочетает медицинские и реабилитационные методики, которые подбираются с учетом состояния пациента.

Фото: пресс-служба КДЦ

В состав программы входит электросон – физиотерапевтическая процедура с применением слабых импульсных токов низкой частоты. Методика используется для снижения нервного напряжения, нормализации сна и уменьшения тревожных состояний.

Также предусмотрена консультация врача-невролога или психотерапевта.

Обращение к специалисту рекомендовано при хронической усталости, стрессовых состояниях, быстрой утомляемости, а также в период восстановления после перенесенных заболеваний.

По показаниям пациентам назначаются капельницы со специализированными препаратами, которые подбираются строго врачом и направлены на поддержку нервной системы и восполнение энергетических ресурсов организма.

Фото: пресс-служба КДЦ

В программу включены занятия лечебной физкультурой или индивидуальной растяжкой. Занятия проводит реабилитолог, они помогают снизить мышечные зажимы, улучшить кровообращение и общее самочувствие. Дополнительно предлагается массаж – расслабляющий или оздоравливающий, в зависимости от состояния пациента.

Стоимость комплекса начинается от 2000 рублей.

Записаться на программу можно по телефонам: +7 (3812) 31-64-05, +7 (3812) 55-67-57.

Стационар расположен по адресу: г. Омск, ул. Суворова, 112.