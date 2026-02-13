Выездной сервис ВТБ набирает популярность: в Омской области он охватывает более 20 районов

Заказать доставку розничных продуктов ВТБ можно в мобильном приложении или на сайте банка.

Фото: пресс-служба ВТБ

В этом году банковские услуги ВТБ «с доставкой на дом» смогут получать до 136 млн россиян. Сервис придет в более чем 23 тыс. городов и сел, что на 15 % больше текущего охвата. Для этого банк создаст новые логистические центры и будет развивать партнерскую сеть. В Омской области сервис доставки охватывает 23 района, в том числе Азово, Исилькуль, Калачинск, Любинский и другие населенные пункты.

Сейчас выездной сервис ВТБ доступен клиентам в 19,7 тыс. населенных пунктах. Он работает во всех регионах России и потенциально охватывает 130,5 млн человек. В 2025 году клиенты банка оформили через этот канал 2,5 млн дебетовых карт (+49 % к 2024 году) и 288 тыс. накопительных счетов (рост в 1,9 раза). В целом доля выездного сервиса в общем объеме продаж банка за прошлый год выросла почти на треть и достигла 11 %. Учитывая возрастающий спрос на уделенное обслуживание, ВТБ нарастил команду выездных специалистов на 40 % – до 2,7 тыс. сотрудников. В Омской области работают 43 менеджера выездного сервиса, за год их количество увеличилось на 30 %.

– Выездной сервис доказал свою эффективность, став универсальным каналом обслуживания для всех клиентов: от молодежи до старшего поколения. Это способ не только оформить пакет услуг банка, но и получить экспертную консультацию, выбрать нужные продукты и сервисы. В этом году мы сохраним фокус на расширении аудитории выездного сервиса, особенно в малых населенных пунктах. А также на его технологичном развитии: запустим в личном кабинете «ВТБ Онлайн» возможность оперативного изменения даты, времени и адреса встречи с выездным специалистом. Это сделает обслуживание максимально гибким и удобным, – прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Заказать доставку розничных продуктов ВТБ можно в мобильном приложении или на сайте банка. Чтобы вызвать специалиста, клиенту нужно выбрать услугу или продукт, указать свой мобильный телефон, Ф.И.О., адрес, удобную дату и время визита выездного сотрудника.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/ , а также во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).