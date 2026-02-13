Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

В Омске построили новую крытую парковку на 190 машин

На возведение здания потребовалось 8 лет.

На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию новую крытую автостоянку. Она располагается по адресу: Комарова, 11/7.

Это здание переменной этажности (1–3 этажа) состоит из 190 боксов для машин. Его площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров.

– Возведение растянулось на 8 лет: разрешение на строительство было выдано еще в 2018 году, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Строило стоянку ООО «Масштаб».

·Авто

В Омске построили новую крытую парковку на 190 машин

На возведение здания потребовалось 8 лет.

На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию новую крытую автостоянку. Она располагается по адресу: Комарова, 11/7.

Это здание переменной этажности (1–3 этажа) состоит из 190 боксов для машин. Его площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров.

– Возведение растянулось на 8 лет: разрешение на строительство было выдано еще в 2018 году, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Строило стоянку ООО «Масштаб».