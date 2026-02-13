Хоценко сообщил о благоустройстве исторических военных мемориалов

Будет обустроено пять мемориалов, посвященных Героям Великой Отечественной войны. Все они расположены в сельских районах Омской области.

Фото: Сергей Мельников

В 2026 году в Омской области планируется провести работы по благоустройству пяти мемориальных комплексов, увековечивающих память Героев Великой Отечественной войны. Эти мероприятия охватят населенные пункты Азовского, Омского, Саргатского, Седельниковского и Таврического районов.

Глава региона Виталий Хоценко анонсировал в своем телеграм-канале, что в рамках программы местных инициатив будут обновлены не только сами памятники, но и прилегающие территории. Так, в деревне Кудук-Чилик Азовского района появится новое ограждение, антивандальное освещение, скамейки, урны и цветочные клумбы. Село Ачаир Омского района получит обустроенную парковую зону с дополнительным освещением, беседками и малой архитектурной формой.

В деревне Верблюжье Саргатского района будет обновлена территория мемориала. В Седельниковском районе, в деревне Тамбовке, в рамках проекта «Связь поколений» отремонтируют памятник и площадку вокруг, заменят ограждения и установят урны. В селе Карповка Таврического района приведут в порядок мемориал, установят подсветку и новое ограждение.

Данная инициатива реализуется в Омской области в рамках региональной программы инициативного бюджетирования.

Виталий Хоценко подчеркнул необходимость соблюдения единых стандартов при проведении работ, касающихся строительных материалов, тротуарной плитки, бордюров, освещения, газонов и озеленения.