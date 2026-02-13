Омской компании разрешили производить сливочное масло после обнаружения кишечной палочки

Однако за продукцией установили усиленный контроль.

Россельхознадзор восстановил действие декларации о соответствии на сливочное масло от омского ООО «Меж-Компани». Предприятию вновь разрешили выпускать этот продукт.

Напомним, запрет на выпуск ввели из-за нарушений ветеринарно-санитарных норм. С 27 октября по 10 ноября 2025 года сотрудники Россельхознадзор и прокуратуры обнаружили коррозию и грязь на стенах и радиаторах камеры созревания сыра. В цехе фасовки масла осыпался потолок, и частицы могли попасть в готовую продукцию.

Также специалисты отобрали и исследовали масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» (м.д.ж. 72,5 %). В продукте нашли бактерии группы кишечной палочки.

– Систематические нарушения в деятельности ООО «Меж-Компани» фиксировались Управлением на протяжении всего 2025 года, всего в течение указанного периода ведомство объявило предприятию четыре предостережения. В деятельности организации выявлялись факты нарушения прослеживаемости продукции, использование сырья с фантомных площадок и нарушение белково-жирового баланса, когда объем жира в готовом продукте превышал его содержание в сырье, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что за безопасностью продукции ООО «Меж-Компани» будут усиленно следить специалисты.