Культурное дерби: актеры Омской драмы сыграют на «G-Drive Арене»

Хоккей и театр объединятся на одной площадке в совместном проекте ХК «Авангард» и Омского государственного академического театра драмы. Такого еще не было!

Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы

В ближайшее воскресенье, 15 февраля, на «G-Drive Арене» пройдет уникальное культурное дерби (16+) между командами культурных столиц 2026 и 2027 годов. Омский «Авангард» сразится с челябинским «Трактором».

Но настоящее шоу начнется еще до начала матча. На большой сцене в фойе будет звучать классическая музыка в исполнении Омского губернаторского камерного оркестра Григория Вевера.

А на площадке ЭКСПО зрителей ждет поэзоконцерт, в котором прозвучат стихи из спектаклей главного режиссера Омского академического театра драмы Георгия Цхвиравы «Блистательный Санкт-Петербург» и «Рубцов. Рыжий. Рифмы» в исполнении заслуженного артиста России Олега Теплоухова и артиста Ивана Курамова.

Там же развернется выставка театральных костюмов и афиш спектаклей Омской драмы.

Но и это не все! Самые активные участники театрализованного шоу получат уникальную возможность освоить азы системы Станиславского и перевоплотиться в профессиональных хоккеистов, освоить технику бесконтактного сценического боя и придумать «новую жизнь» для хоккейной экипировки под руководством артистов Тимура Муллина и Виталия Храмова.