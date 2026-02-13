В Омске будут судить мужчину, который заживо сжег женщину из ревности

Пострадавшая умерла в муках.

следственный комитет

Следователи завершили расследование убийства, которое произошло в ночь с 22 на 23 августа в Омске. Напомним, в квартире на улице Лесоперевалка погибла 43-летняя женщина.

По версии следствия, 34-летний знакомый омички из ревности облил ее растворителем и поджег с помощью зажигалки. Женщина получила многочисленные ожоги и в муках умерла на месте.

Мужчину заключили под стражу. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что у мужчины уже есть судимость.