Омичи продолжают калечиться и гибнуть на работе

За год тяжелые травмы получили более 60 человек, семеро погибли.

В 2025 году на предприятиях Омской области произошло 68 несчастных случаев, сообщили «Омск-информу» в Государственной инспекции труда. В 60 случаях пострадавшие получили тяжелые травмы, 7 человек погибли.

Службой был зарегистрирован и групповой несчастный случай на производстве. В результате инцидента пострадали два человека. Первый получил тяжелые травмы, второй – легкие.

– Основной причиной травматизма работников в 2025 году явилась неудовлетворительная организация производства работ, – отметили в Гострудинспекции.

Добавим, что один из погибших на производстве в 2025 году работал неофициально. Гострудинспекция доказывала факт трудовых отношений в суде.

Как сообщалось ранее, в 2024 году в Омской области произошло 72 несчастных случая на производстве. Погибли 12 человек.

На этой неделе произошел несчастный случай на одной из строек Омска. В результате падения в вентиляционную шахту погиб рабочий. Он трудился на стройке первый день.