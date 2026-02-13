Не только набережная: стало известно, что в Омске благоустроят на 650 миллионов

В списке также пляж и площадь.

omskinform.ru

Общественная комиссия омской мэрии утвердила перечень наиболее крупных общественных пространств для благоустройства в 2026 году. В список вошли набережная Тухачевского, площадь Бухгольца, территория у КДЦ «Иртыш» и пляж «Центральный-2» (вторая очередь).

Как сообщили в мэрии, на это благоустройство городу из вышестоящих бюджетов выделили 659 млн рублей.

Отметим, что всего в этом году в порядок приведут 50 территорий по всему региону. Кроме Омска, благоустройство также планируется в Большеречье, Калачинске, Тевризе, в Любинском и Саргатском районах.