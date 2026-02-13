В Омске завотделением стоматологии пойдет под суд за пломбы «в обход кассы»

Его обвиняют в мошенничестве на 347 тысяч рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего руководителя стоматологического отделения одной из городских бюджетных больниц. Медик обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что с 2020 по 2024 год завотделением принимал оплату от пациентов напрямую. 15 человек заплатили врачу в общей сложности более 347 тысяч рублей за лечение, однако эти средства не были оформлены через кассу или полисы ДМС. Все деньги обвиняемый присваивал.

Несмотря на то что фигурант дела уже полностью возместил ущерб, на его имущество стоимостью более 1 млн рублей наложили арест. Дело рассмотрит Кировский районный суд. Врачу грозит до 6 лет лишения свободы.